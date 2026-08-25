La Comunidad de Madrid pide donar sangre ante la caída de reservas

Seis grupos sanguíneos están en alerta roja y las reservas han caído hasta el 38% del nivel óptimo.

La Comunidad de Madrid ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía para aumentar las donaciones de sangre, después de que las reservas hayan descendido hasta el 38%. Los grupos 0+, 0-, A+, A-, B- y AB- se encuentran actualmente en alerta roja, en una situación que se agrava durante el verano por la menor afluencia de donantes y las continuas olas de calor.

El Centro de Transfusión regional dispone en estos momentos de 1.913 bolsas, frente a las 5.000 que se consideran necesarias para mantener un nivel óptimo de abastecimiento. La Comunidad de Madrid necesita alcanzar unas 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales de la región.

La sangre es necesaria durante todo el año

Las reservas resultan imprescindibles para mantener la actividad sanitaria de los 70 hospitales de la Comunidad de Madrid. Las donaciones permiten disponer de componentes sanguíneos para urgencias, transfusiones, operaciones quirúrgicas y trasplantes.

También son necesarias para atender a personas que sufren accidentes, hemorragias o quemaduras. La administración regional recuerda que la sangre no puede fabricarse ni sustituirse por otro recurso, por lo que las reservas dependen directamente de las donaciones de la ciudadanía.

El descenso de las reservas coincide con la habitual reducción de donantes durante la temporada estival. A este factor se suman las olas de calor, que están marcando el verano y han contribuido a reducir todavía más las donaciones disponibles.

Dónde se puede donar en Madrid

La Comunidad de Madrid cuenta con 30 hospitales con puntos fijos de donación, además de unidades móviles gestionadas por la propia Comunidad y Cruz Roja. También se puede acudir al Centro de Transfusión autonómico, situado en Valdebernardo, o a la sala de Cruz Roja de la calle Juan Montalvo, 3, en Madrid capital.

Los horarios y las direcciones de los distintos puntos de donación están disponibles a través de los canales de información de la Comunidad de Madrid. El objetivo inmediato es recuperar unas reservas que se encuentran muy por debajo del nivel necesario para garantizar con normalidad el suministro de componentes sanguíneos a los centros hospitalarios.

La situación afecta a seis grupos sanguíneos, por lo que la administración regional reclama especialmente la colaboración de los ciudadanos que puedan donar.