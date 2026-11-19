Claves, vivencias y realidad de las altas capacidaded intelectuales: Charla en el CERPA

La Asociación AAESI organiza una sesión formativa y de encuentro familiar completamente gratuita este 21 de noviembre en Rivas para abordar la sobredotación infanto-juvenil.

Identificar y acompañar el desarrollo de los niños con altas capacidades intelectuales supone un viaje complejo que plantea numerosos desafíos a familias y educadores. Con el objetivo de aportar claridad científica y espacios de encuentro real, la Asociación para el Apoyo Emocional a la Sobredotación Infanto-juvenil (AAESI) promueve una iniciativa clave dentro del marco de actividades del Mes de la Infancia. Se trata de una propuesta estructurada para combinar la teoría divulgativa con el testimonio en primera persona, ofreciendo herramientas prácticas y derribando los mitos más comunes alrededor del desarrollo cognitivo y emocional de estos jóvenes.

Entender la alta capacidad: Más allá del rendimiento académico

Existe la falsa creencia de que un menor con alta capacidad se desenvuelve sin problemas en su entorno escolar y social. Sin embargo, la sobredotación intelectual no equivale únicamente a obtener calificaciones excelentes, sino que implica una forma diferente de procesar la información, comprender el entorno y gestionar el mundo interno.

Durante este evento, los especialistas profundizarán en el pensamiento divergente, la curiosidad insaciable y la intensidad emocional que suelen manifestarse desde edades tempranas. Asimismo, se analizarán las dificultades cotidianas a las que se enfrentan estos niños, tales como la gestión de la hipersensibilidad, la frustración frente a las rutinas académicas convencionales y los riesgos de desajuste socioemocional. Comprender estos factores resulta indispensable para que los adultos de referencia puedan ofrecer un acompañamiento equilibrado que proteja tanto el talento como el bienestar afectivo.

Voces en primera persona: Espacio de encuentro e intercambio

El núcleo central de la jornada estará compuesto por una mesa redonda donde las familias y los propios menores tomarán la palabra para compartir sus vivencias reales. Este intercambio directo busca crear un entorno de empatía y apoyo mutuo, visibilizando los retos y aprendizajes que suceden fuera del aula escolar.

Escuchar el testimonio directo de otros padres e hijos permite normalizar situaciones cotidianas, desmitificar prejuicios sociales y resolver dudas prácticas con quienes han atravesado procesos similares. Este tipo de dinámicas contribuye de forma directa a reducir el aislamiento que sienten muchos hogares tras la identificación de las altas capacidades intelectuales.

La jornada está dirigida de manera prioritaria a familias, educadores y profesionales interesados en la infancia y la orientación socioemocional.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre de 2026, en un horario comprendido entre las 10:00 y las 13:00 horas. La sede elegida para la actividad es el Centro de Educación y Recursos para Personas Adultas, conocido por sus siglas CERPA. La entrada al reciento será completamente gratuita y el acceso se organizará mediante entrada libre hasta completar el aforo disponible, por lo que resulta aconsejable acudir con cierta margen de tiempo antes del inicio de la sesión.