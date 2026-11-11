El Ciclo Invisibles mira a la censura en su cuarta edición

El Ciclo Invisibles dedica su cuarta edición a la libertad de expresión y a la creación artística. Del jueves 12 al sábado 14 de noviembre, la sala Covibar y el centro cultural Federico García Lorca acogen cinco propuestas —teatro documental, dos talleres y dos montajes escénicos— articuladas sobre el artículo 20 de la Constitución.

Nacido en 2023 como un espacio sobre la cultura, la cocreación y los derechos humanos, el ciclo ha abordado en ediciones anteriores las migraciones, la soberanía alimentaria y la vivienda, y este año pone el foco en los derechos fundamentales que garantizan la libertad de expresión y la creación artística. La programación se articula en dos ejes: un área de formación y creación centrada en la parodia y la sátira, y un área escénica que recorre la memoria y el presente para reivindicar la libertad artística como motor de la democracia.

«A través de la cocreación y el pensamiento crítico, el ciclo reivindica la pluralidad de miradas en nuestra sociedad y rechaza cualquier forma de censura o violencia estructural», explican desde la Concejalía de Cultura.

Cinco citas del 12 al 14 de noviembre

Jueves 12, 19.30. Sala Covibar. Censuras y memorias, laboratorio intergeneracional de teatro documental dirigido por Cross Border Project, en el que vecinas y vecinos de Rivas investigan sobre censura y libertad artística y llevan sus propias vivencias al escenario. Entrada con invitación a través de entradas.rivasciudad.es.

Viernes 13, 19.30. Sala Covibar. Rámper. Vida y muerte de un payaso, de la compañía Cancaminasa Teatro, con autoría y dirección de Imanol Ituiño e interpretación de Juan Paños. El montaje recupera la figura del payaso más famoso de la España de comienzos del siglo XX y de quien le daba vida, Ramón Álvarez Escudero. Al terminar habrá un coloquio con el intérprete y con la asociación Pallasos en Rebeldía, que presentará su escuela de circo en el campo de refugiados de Aida Camp, en Belén. Entradas a 3 euros.

Sábado 14, de 10.00 a 14.00. Centro cultural García Lorca. Clase magistral de fanzine con el historietista, ilustrador y escritor satírico Darío Andati, uno de los fundadores de la revista Mongolia: cómo hacer una publicación autoeditada, satírica, poética o narrativa. 20 plazas, a partir de 16 años, 10 euros.

Sábado 14, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. Sala Marcos Ana. Taller de creación y puesta en escena de una chirigota con Susana Ginesta, integrante de la comparsa Cadiwoman y doctora en Comunicación, que trabaja el humor como herramienta de transformación social. 20 plazas, a partir de 16 años, 10 euros.

Sábado 14, 19.30. Sala Covibar. Nadia, de La Conquesta del Pol Sud, con autoría de Nadia Ghulam, Carles F. Giua y Eugenio Szwarcer y dirección escénica de Carles Fernández Giua. El documental escénico relata la vida de una joven afgana que, con ocho años, quedó gravemente herida en un bombardeo; bajo el régimen talibán y con secuelas físicas, tuvo que hacerse pasar por chico durante casi una década para mantener a su familia. Tras la obra, coloquio con Nadia y con Paula Muñoz, representante en Rivas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Entradas a 3 euros.

El artículo 20, en el centro

El artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, y a crear y comunicar obras literarias, artísticas, científicas y técnicas. El ciclo toma ese texto como eje y lo lleva al terreno de la parodia, la sátira y la memoria. La cuarta edición recoge el testigo de las anteriores, que trataron la alimentación, las migraciones y la vivienda, y puede consultarse en la nota del Ayuntamiento de Rivas. En 2024 el ciclo se centró en la alimentación y en 2023 reunió dos jornadas bajo el título Dos días Invisibles.

El Ciclo Invisibles dedica su cuarta edición a la libertad de expresión y a la creación artística. Del jueves 12 al sábado 14 de noviembre, la sala Covibar y el centro cultural Federico García Lorca acogen cinco propuestas —teatro documental, dos talleres y dos montajes escénicos— articuladas sobre el artículo 20 de la Constitución.