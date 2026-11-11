Tres charlas para mayores en el Che Guevara este noviembre

El centro sociocultural Che Guevara acoge los tres últimos jueves de noviembre —12, 19 y 26— las charlas de desarrollo personal y bienestar para mayores de Rivas, de 11.30 a 13.30, gratuitas, sin inscripción previa y con entrada libre hasta completar el aforo.

El ciclo lo organiza el Ayuntamiento y está dirigido a personas socias de los centros de mayores. La primera cita del mes, el 5 de noviembre, abordó la atención plena y ya se ha celebrado.

Los siguientes títulos son «Pensamientos que ayudan y pensamientos que limitan» (12 de noviembre), «Resiliencia: afrontar los cambios con fortaleza» (19) y «Cómo reducir el estrés y la ansiedad en el día a día» (26). Todas las sesiones mantienen el mismo horario y el mismo formato de charla abierta.