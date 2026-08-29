El CEPA de Rivas prepara su oferta para 2026-2027

El centro abre en septiembre la matrícula con nuevas opciones y acreditación Erasmus+

El Centro de Educación para Personas Adultas (CEPA) Rivas-Vaciamadrid prepara el curso 2026-2027 con una oferta que incluye enseñanzas para obtener la ESO, preparación para ciclos formativos, idiomas, capacitación digital y talleres ocupacionales. El periodo de matriculación contará con distintas ventanas de tramitación durante septiembre en la secretaría del centro, ubicada en el edificio del CERPA.

El centro público mantiene así su apuesta por la formación permanente de personas adultas y suma a su oferta la Acreditación Erasmus+, vinculada a los programas europeos de movilidad y cooperación educativa.

La matrícula estará abierta para las distintas enseñanzas durante septiembre, aunque los plazos concretos dependerán del programa elegido. El centro recomienda realizar los trámites dentro de las fechas establecidas debido a la demanda existente y a que algunas actividades cuentan con un número limitado de plazas.

Una oferta que abarca distintas necesidades formativas

El CEPA ofrece enseñanzas iniciales y formación dirigida a quienes buscan obtener el título de ESO. También contempla preparación para acceder a ciclos formativos, una alternativa para las personas adultas que desean continuar su itinerario académico o mejorar sus posibilidades de acceso a la formación profesional.

La programación incorpora además enseñanzas de idiomas y propuestas de capacitación digital. A ellas se suman talleres ocupacionales adaptados, dirigidos a cubrir necesidades formativas específicas.

Entre los programas con plazas limitadas figura el Taller Operativo, que dispone de un máximo de 15 plazas. Esta limitación hace especialmente relevante consultar los plazos de inscripción y formalizar la matrícula cuanto antes cuando se trate de enseñanzas con una demanda elevada.

El CERPA acoge el centro público

El CEPA Rivas-Vaciamadrid desarrolla su actividad en el edificio del CERPA, desde donde ofrece esta formación dirigida específicamente a personas adultas.

Su programación combina enseñanzas regladas y otras propuestas orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos útiles para continuar estudios o afrontar nuevas necesidades formativas. El centro forma parte de la red pública de educación y su actividad cuenta, en distintos programas, con financiación de la Comunidad de Madrid y la Unión Europea.

La incorporación de la Acreditación Erasmus+ añade una dimensión europea a la actividad del centro para el nuevo curso. Esta acreditación se integra en la programación anunciada para 2026-2027, junto al resto de enseñanzas disponibles.

Matrícula durante el mes de septiembre

Las personas interesadas deberán acudir a la secretaría del CEPA durante las ventanas de matriculación previstas para cada enseñanza. La recomendación del centro es no esperar hasta el final del periodo, especialmente en aquellos programas cuyo número de plazas es reducido.

La oferta para el curso 2026-2027 permite, por tanto, acceder a itinerarios formativos muy diferentes: desde enseñanzas iniciales y la obtención de la ESO hasta la preparación para ciclos formativos, idiomas, competencias digitales y talleres ocupacionales.

Para quienes estén buscando retomar estudios, ampliar su formación o adquirir nuevas competencias, septiembre concentra la apertura de matrícula para las distintas opciones del CEPA Rivas-Vaciamadrid.