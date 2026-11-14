El alzhéimer tiene dos orígenes: las neuronas y el sistema inmunitario del cerebro

La revista ‘Science’ ha publicado el mapa genético más completo realizado hasta la fecha sobre esta enfermedad neurodegenerativa.

Un equipo internacional ha dibujado el mapa genético más completo realizado hasta la fecha sobre el alzhéimer, un trabajo que integra centenares de investigaciones previas y que, según sus autores, apunta a un doble origen de la enfermedad: la disfunción de las neuronas y la alteración de la respuesta inmunitaria del cerebro. El estudio se publica en la revista Science.

La conclusión principal es que buena parte de las variantes genéticas asociadas al riesgo de desarrollar alzhéimer, que durante años parecían responder a mecanismos distintos, confluyen en dos grandes procesos biológicos estrechamente relacionados entre sí.

Dos sistemas que fallan a la vez

Las neuronas, encargadas de procesar y transmitir la información en el cerebro, y la microglía, responsable de detectar daños y eliminar residuos celulares, actúan de forma interdependiente. Cuando ambos sistemas pierden eficacia al mismo tiempo, se crea un entorno propicio para la acumulación de proteínas anómalas, la inflamación crónica y la destrucción progresiva de las neuronas.

Los resultados refuerzan una hipótesis que ha ido ganando peso en la comunidad científica en los últimos años: el alzhéimer no es exclusivamente una enfermedad neuronal. Las células inmunitarias del cerebro desempeñan un papel central tanto en su aparición como en su progresión.

206 estudios y 174 regiones del ADN

Para construir el modelo, los investigadores revisaron la evidencia genética recogida en el catálogo internacional GWAS. Examinaron 206 estudios y seleccionaron 49 centrados en variantes genéticas comunes asociadas a la enfermedad, con los que identificaron 174 regiones genómicas independientes relacionadas con el riesgo de padecerla.

A partir de esos datos levantaron el mapa más completo desarrollado hasta ahora de los ‘loci’, las posiciones concretas del ADN vinculadas al alzhéimer. El análisis se completó con la revisión de 32 estudios adicionales sobre variantes raras, que permitieron identificar 25 genes ya asociados a la patología y contrastar los resultados con la literatura científica existente.

Por qué han fallado las terapias de una sola diana

Los autores sostienen que muchas de las alteraciones genéticas descubiertas durante décadas «terminan afectando a una misma red funcional integrada por neuronas y células inmunitarias cerebrales». Esa lectura integrada ayuda a entender, a su juicio, por qué algunos tratamientos dirigidos exclusivamente a una única diana biológica han mostrado hasta ahora beneficios limitados para frenar la progresión de la enfermedad.

De ahí su propuesta: las futuras terapias podrían ser más eficaces si combinan estrategias destinadas a proteger la función neuronal con otras orientadas a restaurar o modular la actividad de la microglía y del resto del sistema inmunitario cerebral.

El mapa abre además la puerta a identificar biomarcadores más precisos para detectar la enfermedad en fases tempranas y para evaluar mejor el riesgo individual de desarrollarla. No es una terapia, pero sí un marco que ordena dos décadas de genética dispersa.

Quién firma el trabajo

La investigación fue coordinada por Emil Uffelmann, del Center for Neurogenomics and Cognitive Research de Ámsterdam (Países Bajos), y contó con científicos de numerosos centros internacionales, entre ellos la Mayo Clinic, la Universidad de Pensilvania, UCLA, Mount Sinai Health System, Regeneron Genetics Center y el Estonian Biobank.