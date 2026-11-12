Alerta por listeria en mejillones cocidos Marvalmar

Bandejas de 200 gramos, refrigeradas y con el lote 387/21096 1809

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de Listeria monocytogenes en mejillones cocidos de la marca Marvalmar, lote 387/21096 1809 y fecha de consumo preferente 20 de noviembre de 2026. El producto se distribuyó en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y la agencia recomienda no consumirlo.

El producto afectado es mejillón de Chile cocido de la marca Marvalmar, envasado en bandeja al vacío de 200 gramos y conservado en refrigeración. La alerta, con referencia ES2026/637, la trasladaron las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid al Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), la red que conecta a las comunidades autónomas cuando aparece un riesgo alimentario.

Según los datos difundidos por la agencia, la distribución del lote llegó a Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. El aviso se ha remitido a las autoridades competentes de esas comunidades para que verifiquen la retirada del producto de los canales de comercialización. La información disponible no detalla qué establecimientos concretos lo vendieron ni si llegó a comercios de Rivas.

Qué hacer si lo tienes en casa

La recomendación de la AESAN es clara: quien tenga una bandeja de este lote en el frigorífico debe abstenerse de consumirla. Si ya se ha consumido y aparecen síntomas compatibles con la listeriosis —vómitos, diarrea o fiebre—, la agencia aconseja acudir a un centro de salud.

En el caso de las embarazadas, la AESAN remite a sus recomendaciones de consumo durante la gestación, donde la listeria figura entre los peligros biológicos a evitar con especial cuidado, y recuerda la importancia de extremar la higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.

Una alerta de octubre que sigue vigente

La ficha de la agencia está fechada el 22 de octubre de 2026, aunque el aviso continúa activo. La listeriosis es una infección poco frecuente pero seria en personas mayores, embarazadas y personas inmunodeprimidas, y la refrigeración no detiene a la bacteria: solo el calor por encima de los 70 grados la elimina.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de Listeria monocytogenes en mejillones cocidos de la marca Marvalmar, lote 387/21096 1809 y fecha de consumo preferente 20 de noviembre de 2026. El producto se distribuyó en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y la agencia recomienda no consumirlo.