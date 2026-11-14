Rivas adjudica el primer tramo del cubrimiento del metro

La Junta de Gobierno adjudica por 500.000 euros y cuatro meses la conexión del Parque Lineal con el Cerro del Telégrafo y la calle Junkal.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado por 500.000 euros y un plazo de cuatro meses la conexión del Parque Lineal con el polideportivo Cerro del Telégrafo y la calle Junkal, el primer tramo del futuro cubrimiento de la Línea 9B, sobre el que se proyecta un parque de 2,5 kilómetros.

La actuación, aprobada este jueves, abre a la ciudadanía una zona del polideportivo que hasta ahora estaba adscrita a las personas usuarias del centro y crea un itinerario peatonal continuo entre equipamientos. En el Parque Lineal se mejorará la pavimentación y se ampliará el camino que discurre entre el laberinto y la avenida de los Almendros, donde se adaptará el cruce peatonal y se dejará preparada la cimentación para un futuro semáforo.

En el Cerro del Telégrafo se habilitará un acceso público desde la avenida de los Almendros, con nuevo pavimento y alumbrado, cerramientos perimetrales y sistemas de control de acceso para proteger las instalaciones deportivas. El itinerario continuará hasta la calle Junkal, donde también se renovará la iluminación. Mientras duren las obras, el polideportivo seguirá funcionando con normalidad.

La puerta del corredor verde

El nuevo paseo termina justo donde arrancará el cubrimiento de la Línea 9B. Sobre las vías se ha proyectado un parque de 2,5 kilómetros y 135.000 metros cuadrados que dará continuidad al Parque Lineal desde el Cerro del Telégrafo hasta la estación de Rivas Futura y transformará la actual barrera ferroviaria en espacio público. Es uno de los proyectos motores de la Agenda Urbana Rivas 2030.

El Ayuntamiento y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) ratificaron en septiembre una línea de financiación de 40 millones de euros para el proyecto. En septiembre, el Consistorio ya presentó el proyecto que ahora se adjudica, y en esas mismas fechas comenzaron los primeros trabajos de la fase inicial.

La Junta de Gobierno ha iniciado además los trámites para instalar sistemas de sombreado en varias zonas verdes y áreas infantiles, con un presupuesto de 300.000 euros, que llegarán a dos parques de la avenida de Aurelio Álvarez, al parque de la calle de Eolo con Océano Atlántico, al de La Fortuna, al paseo de las Provincias y a los parques de La Luna, del 8M y del 28 de junio. El acuerdo completo está publicado en la web municipal.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado por 500.000 euros y un plazo de cuatro meses la conexión del Parque Lineal con el polideportivo Cerro del Telégrafo y la calle Junkal, el primer tramo del futuro cubrimiento de la Línea 9B, sobre el que se proyecta un parque de 2,5 kilómetros.