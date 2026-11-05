Rivas celebra la inauguración de sus nuevos entornos verdes con la Fiesta Renatura Rivas

Una jornada familiar de medioambiente, música y gastronomía el próximo sábado 7 de noviembre desde las 11:00 horas.

El municipio de Rivas continúa dando pasos firmes hacia la sostenibilidad y el cuidado de su entorno natural urbano. Con motivo de la presentación oficial de los nuevos espacios del proyecto Renatura Rivas, la localidad albergará una jornada festiva y divulgativa al aire libre pensada para el disfrute de todas las familias y colectivos del municipio. La Fiesta Renatura Rivas propone un recorrido itinerante repleto de actividades culturales, pedagógicas y gastronómicas que dinamizarán diversos parques de la zona durante la mañana del próximo sábado 7 de noviembre.

Talleres creativos y encuentro gastronómico en El Olivar de la Partija

A diferencia de los eventos tradicionales que concentran toda su actividad en un único enclave, esta celebración se ha diseñado como un itinerario dinámico. Las actividades culminantes de la jornada se desarrollarán en El Olivar de la Partija, ubicado frente al número 1 de la calle Simone de Beauvoir. A partir de las 13:30 horas, este espacio acogerá una variada propuesta de talleres simultáneos centrados en la creatividad y la conciencia ambiental, entre los que destacan la iniciativa literaria ‘Lecturas que florecen’, la propuesta plástica ‘Píntate la naturaleza’ y la actividad musical ‘Ritmos de la tierra’.

El broche final a este encuentro vecinal llegará a las 14:30 horas en la misma localización de El Olivar de la Partija, donde la organización ofrecerá una paella vegetariana para todos los asistentes. Este almuerzo compartido busca fomentar la convivencia comunitaria, el intercambio de ideas y la cohesión entre los residentes de Rivas en un ambiente distendido y saludable.

Arranque institucional y actividades infantiles de mañana

El origen de este recorrido festivo se situará a primera hora del día en el parque del Recuerdo. La programación arrancará formalmente a las 11:00 horas con la bienvenida a los participantes y la presentación de las mejoras ambientales implementadas. Poco después, a las 11:15 horas, el público infantil podrá disfrutar de la sesión de cuentacuentos ‘Naturacción’, diseñada para transmitir el respeto por la biodiversidad a los más pequeños.

Concierto en directo y pasacalles festivo

La celebración continuará su avance hacia el parque situado junto al colegio CEIPSO La Luna, donde a las 11:50 horas dará comienzo el concierto infantil en directo de la ‘Potato Omelette Band’. Tras la actuación musical, a las 12:30 horas, un animado pasacalles conectará este punto con El Olivar de la Partija, sirviendo de enlace festivo entre los distintos tramos del evento.

Compromiso con un modelo urbano verde y sostenible

La iniciativa Renatura Rivas reafirma el compromiso de la ciudad con la creación de espacios públicos verdes, habitables y orientados al bienestar ciudadano. Las vecinas y vecinos ripenses estan invitados a sumarse a esta fiesta, una jornada de descubrimiento y celebración por el medioambiente.