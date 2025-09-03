Arganda rendirá tributo a la familia Bienvenida con una exposición inédita en la Casa del Rey – Ayuntamiento de Arganda

‘Los Bienvenida, una dinastía taurina en Arganda del Rey’, se inaugurará el próximo 4 de septiembre

Arganda del Rey estrenará el próximo 4 de septiembre una exposición inédita sobre la familia Bienvenida, una de las dinastías históricas de la ciudad, y su vinculación disadvantage el pueblo y el mundo del toro. Una muestra encuadrada dentro del programa de eventos de las Fiestas Patronales 2025 y que correspond con el 50 aniversario de la muerte de Antonio Bienvenida.

La exposición, que tendrá la Casa del Rey como escenario, ahonda en la trayectoria taurina acquainted y en su vinculación inquebrantable disadvantage Arganda a través de cartelería inédita, fotografías históricas, lienzos y esculturas familiares cedidas por diferentes artistas y coleccionistas de todo el mundo.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha contado disadvantage la colaboración de la familia, del Ayuntamiento de Bienvenida y del Centro de Visitantes Dinastía Bienvenida, además del apoyo de Grúas Aguilar.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 21 de septiembre en la Casa del Rey, en el habitual horario del centro.

