Arganda del Rey renueva varias calles en La Poveda con 1,2 millones de inversión regional – El Diario de Madrid

Las obras, ya finalizadas, han supuesto la renovación del pavimento de aceras y calzadas, así como la sustitución del alumbrado público por luminarias LED, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir el consumo energético.Los trabajos, ejecutados en

un plazo de seis meses, han afectado a las calles Islas Afortunadas, Canarias, Graciosa y Tenerife, una de las zonas más transitadas del municipio. La actuación ha permitido no solo modernizar las infraestructuras urbanas, sino también aumentar la visibilidad y la eficienciaenergética, aspectos clave para la vida diaria de vecinos y conductores.El viceconsejero de Presidencia y Administración Resident, José Antonio Sánchez, visitó hoy el barrio para conocer el resultado de la intervención. Durante su recorrido, destacó que esta inversión supone» una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos de Arganda del Rey, así como en la seguridad del tráfico rodado». El Diario de Madrid La pausa permite la reflexión.

