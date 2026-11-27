Amnistía Internacional ve 56 retrocesos: 53 son de PP y Vox

La organización analiza 266 medidas de los cinco partidos nacionales: 162 le parecen positivas, 48 dependen de su aplicación y 56 las considera contrarias a los derechos humanos

Amnistía Internacional ha revisado los programas electorales de PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos y concluye que 56 de sus 266 medidas suponen un retroceso en derechos humanos. PP y Vox concentran 53 de ellas, sobre todo en vivienda, migración y derecho a la protesta.

El informe, cerrado el 23 de noviembre y titulado ¿Qué prometen los programas en derechos humanos?, examina solo a las cinco formaciones con implantación nacional y compara cada medida con los estándares internacionales y con las peticiones de la organización. Su criterio de retroceso es amplio: incluye tanto las propuestas manifiestamente contrarias al derecho internacional como las que, sin serlo, abren un riesgo real de vulneración.

El resultado reparte 162 medidas positivas, 48 que la organización sitúa en la categoría de «divergencia» —van en la dirección correcta pero son insuficientes o ambiguas— y 56 retrocesos. Amnistía advierte de que el recuento por partidos refleja las filas seleccionadas en cada análisis y no el tamaño de los programas.

Dónde están los retrocesos

Por partidos, el PP acumula 29 retrocesos de sus 50 medidas analizadas; Vox, 24 de 31. El PSOE suma 2 retrocesos de 52, Podemos 1 de 85 y Frente Amplio ninguno de 48. En el otro extremo, Podemos es la formación con más medidas positivas (69) y Vox la única sin ninguna.

Vivienda: derogar la ley y desalojar en 48 horas

El capítulo de vivienda es el que más preocupaciones concentra. Amnistía señala que PP y Vox prometen derogar la Ley 12/2023 de Vivienda, lo que eliminaría las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia, y lo considera contrario al principio de no regresividad del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La organización también cuestiona las medidas de ambos partidos sobre ocupación: los juicios rápidos y el desalojo en 48 horas del PSOE, y en el caso del PP el desalojo en 48 horas a petición de las comunidades de propietarios y la «nulidad del empadronamiento del ocupante», que a su juicio puede cerrar el acceso a la sanidad, la educación y los servicios sociales. En Vox, el informe subraya la prioridad nacional en vivienda protegida y ayudas —«las casas, en España, para los españoles»—, que califica de discriminación directa por nacionalidad.

Migración y menores

En migración, Amnistía sitúa como retrocesos las devoluciones sumarias o «en caliente». En el PP, la medida 13 apuesta por devoluciones rápidas y readmisiones por Marruecos y la 37 por identificar a la persona migrante en un máximo de siete días y devolverla «sin demora»; la 46 fija como objetivo prioritario el retorno de menores no acompañados, determina la edad en 72 horas y elimina el informe individualizado sobre el país de origen. En Vox, el informe censura la expulsión inmediata de personas en situación irregular sin atender a si son menores o solicitantes de asilo y el uso de un lenguaje que trata a las personas migrantes como «invasores».

Entre las ausencias, la organización echa en falta en el PSOE un reparto obligatorio de menores no acompañados entre comunidades autónomas y, en Podemos y Frente Amplio, medidas concretas contra la detención de niños y niñas solicitantes de asilo.

Protesta, mujeres y Gaza

En derecho a la protesta, el informe considera un retroceso la recuperación del delito de sedición y la ampliación del de desórdenes públicos que propone el PSOE, la multa mínima de 3.000 euros por vandalismo del PP y el agravamiento de las penas por ofensas a España, sus símbolos y la Corona de Vox. Ningún partido se compromete a regular las pistolas eléctricas ni a prohibir los programas espía, y solo Podemos menciona investigar el caso Pegasus.

Sobre las mujeres, señala que Vox propone derogar las leyes que, según su programa, «han criminalizado a los hombres». En derechos LGTBIQ+, Vox no incluye ninguna medida y el PP plantea eliminar la autodeterminación registral del sexo. En Gaza, el informe reprocha al PP que presente a Israel como «socio clave» y no mencione el genocidio ni la Corte Penal Internacional; solo Podemos y Frente Amplio se comprometen con un embargo total de armas.

Los discursos en redes

Junto al análisis de los programas, Amnistía ha monitorizado los mensajes de partidos, cargos y candidatos en redes sociales entre el 6 de octubre, cuando se convocaron las elecciones, y el 13 de noviembre, inicio de la campaña. Concluye que la mayoría de los discursos de odio y desinformación se dirigió contra personas migrantes y racializadas y que la mayor parte procedía de Vox. Para responder a ellos pone en marcha las Brigadas digitales contra el odio y la campaña #PrioridadHumanidad.

«Los derechos humanos han de estar en el centro del debate de la campaña electoral», sostiene Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en el cierre del informe, que no analiza los programas municipales ni las candidaturas de ámbito local.

Amnistía Internacional ha revisado los programas electorales de PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos y concluye que 56 de sus 266 medidas suponen un retroceso en derechos humanos. PP y Vox concentran 53 de ellas, sobre todo en vivienda, migración y derecho a la protesta.