Abierto el segundo plazo de inscripción para actividades extraescolares y servicios de conciliación en Arganda del Rey – Ayuntamiento de Arganda

Desde el 24 de septiembre se darán a conocer los listados en los centros escolares, en el Centro Integrado de La Poveda y en el Pilar Miró

El Ayuntamiento de Arganda del Rey abre el segundo plazo de renovación y nuevas inscripciones para las actividades extraescolares del curso 2025/ 2026, así como para los servicios de Primeros del Cole y Juegos y Merienda, que permanecerá abierto hasta el 12 de septiembre.

Renovaciones: los alumnos que ya participaron el curso pasado podrán renovar su plaza rellenando los formularios online habilitados:

Nuevas inscripciones: los interesados en solicitar plaza por primera vez deberán hacerlo de manera presencial en el Centro Cultural Pilar Miró o en el Centro Integrado de La Poveda, en horario de mañana (9:00 -13:00) o de tarde (16:00 -19:00).

Publicación de listas: desde el 24 de septiembre se darán a conocer los listados en los centros escolares, el Centro Integrado de La Poveda y el Centro Cultural Pilar Miró.

Las actividades se desarrollarán conforme al calendario escolar de la Comunidad de Madrid y se regirán por las normas incluidas en la Guía de Actividades Extraescolares 2025/ 2026, disponible en la página web community.

source